Цена газа в ЕС взлетела на заявлениях Германии о Nord Stream 2

Европейский рынок газа продолжает полет, возвращаясь на максимумы с начала октября, на фоне дефицита в хранилищах и неясных перспектив будущих поставок из России.В понедельник цена январских газовых фьючерсов на бирже ICE вплотную подобралась к отметке 1400 долларов за тысячу кубометров после заявления МИД Германии о том, что трубопровод «Северный поток-2» не соответствует нормам ЕС.

Многострадальный газопровод, который «Газпром» строил пять лет вопреки санкциям США, «не может быть одобрен в нынешнем виде», заявила глава ведомства Анналена Бербок.

Заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в германском Бундестаге, Александер граф Ламбсдорфф тем временем сообщил, что даже получив сертификацию от национального газового регулятора «Северный поток-2» не будет подключен к газораспределительной сети раньше сентября следующего года.

По итогам торгов цена газа с поставкой в январе выросла еще на 11%, до 1396 долларов за тысячу кубометров. Выше этого уровня которого котировки поднимались лишь в начале октябре, когда «Газпром» начал резко сокращать поставки, а у сырьевых трейдеров начались маржин-коллы, вынудившие их скупать контракты для закрытия убыточных позиций.

Газ на нидерландском хабе TTF снова дорожает из-за низких запасов и напряженности в отношениях с Россией, а с учетом того, что одновременно резко растет стоимость квот на выбросы CО2, Европе грозит полноценный промышленный спад в ближайшие месяцы, говорит Франсиско Бланш, стратег по сырьевым рынкам и деривативам BofA Europe.

Заводам и фабрикам становится не по карману электроэнергия, дорожающая в догонку за газом. В понедельник стоимость мегаватт-час на рынке на год вперед в Германии достигла 208 евро, а во Франции — превысила 300 евро. Оба значения стали историческими рекордами.

В случае непредвиденных погодных аномалий или резкого сокращения предложения со стороны поставщиков нельзя исключать, что цены могут вырасти и 2000 долларов за тысячу кубометров, рассуждает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов.

Факторов, которые могли бы изменить конъюнктуру до конца отопительного сезона, на рынке нет, говорит он. Впрочем, и после его окончания снижения цен к прежним отметкам рынок не ждет: фьючерсы на июнь торгуются по 867 долларов за тысячу кубометров и с начала декабря взлетели на 70%. Газ на зиму-2022 стоит 857 долларов, хотя еще месяц назад рынок закладывал цены вдвое ниже.