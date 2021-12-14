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Белый дом может отправить военных в Европу из-за ситуации с Украиной

Белый дом рассматривает возможность отправки военного контингента в Восточную Европу, если ситуация на российско-украинской границе обострится, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Таким образом Псаки прокомментировала вопрос журналистов о том, входит ли отправка военных в число возможных мер поддержки союзников по НАТО. По ее словам, возможность увеличения военного присутствия в странах-партнерах по НАТО «находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину».

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты могут отправить войска в восточные страны НАТО, чтобы защитить эти страны от «возможной атаки РФ».

14 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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