Белый дом может отправить военных в Европу из-за ситуации с Украиной

Белый дом рассматривает возможность отправки военного контингента в Восточную Европу, если ситуация на российско-украинской границе обострится, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Таким образом Псаки прокомментировала вопрос журналистов о том, входит ли отправка военных в число возможных мер поддержки союзников по НАТО. По ее словам, возможность увеличения военного присутствия в странах-партнерах по НАТО «находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину».

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты могут отправить войска в восточные страны НАТО, чтобы защитить эти страны от «возможной атаки РФ».