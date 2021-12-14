40% мировых инвестиций в кибертехнологии и компании поступает в Израиль



40% всех частных инвестиций в кибертехнологии и компании поступают в Израиль, говорится в новой книге, написанной в соавторстве с основателем Национального кибердиректората Израиля, сообщает «The Jerusalem Post».

Соавторами книги «Кибермания» являются профессор Эвиатар Матания из Тель-Авивского университета и журналист Амир Рапапорт. В ней рассказывается, как Израиль стал одной из ведущих стран в киберпространстве и одной из первых стран в мире, признавших размер и важность киберреволюции. «В киберпространстве… Израиль является мировым лидером в абсолютных цифрах», – заявил Матания, который также является адъюнкт-профессором Школы государственного управления им. Блаватника Оксфордского университета. «40% всех частных инвестиций в мире в киберпространство поступают в Израиль, и каждая третья компания-единорог является израильской. Сегодня на кибернетику приходится 15 % израильского экспорта высоких технологий, что составляет около половины от общего объема экспорта Государства Израиль, и он будет только расти. Это потрясающие цифры, но они не показывают всей картины. В конце концов, есть показатели, которые невозможно измерить, например возможности защиты. За десять лет Израиль стал очень важным игроком на новой арене кибербезопасности и киберэкономики».

В период с 2012 по 2018 год Матания основал Национальный кибердиректорат и возглавлял его, подчиняясь непосредственно премьер-министру. «Переломным моментом на пути Израиля к превращению в киберсилу стал визит тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху в подразделение 8200 в 2010 году», – напомнил Матания. «Нетаньяху был поражен тем, что он услышал от солдат. Он понимал, что новый мир киберпространства представляет исключительную опасность для Израиля, поскольку страна будет уязвима для атак из любой точки мира». «Национальная киберсистема, которую я возглавлял, была первой в своем роде, – продолжил Матания. «Правительство понимало, что для создания ведущей в мире национальной экосистемы недостаточно ждать, пока свободный рынок сделает свое дело. Большие бюджеты были вложены в науку и промышленность, а также в создание специализированных средств киберзащиты».

По словам Матании, кибервозможности Израиля – на частном рынке, в правительстве и оборонном ведомстве – также помогают стране усилить свою дипломатическую и политическую мощь. «Когда Израиль подписывает союз в области киберзащиты с Кипром и Грецией, ему необязательно нужен Кипр или Греция для модернизации своей киберзащиты, но в обмен на оборону мы получаем отдачу в других областях. Израиль стал синонимом кибернетики, настолько, что сегодня мы опираемся на кибернетику на международной арене», – пояснил он.