Журнал Time назвал «человеком года» Илона Маска

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск стал «человеком года» по версии журнала Time.

В журнале говорится, что номинация «человек года» – показатель влияния, и лишь немногие люди оказали большее влияние, чем Илон Маск, «на жизнь на Земле и, возможно, жизнь за ее пределами».

«В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым богатым примером масштабных перемен в нашем обществе», – указывает Time. – Это человек, который стремится спасти планету и помочь заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из «Хранителей».

Time определяет «Человека года» с 1927 года. Это личность или группа людей, которые оказали значительное положительное или негативное влияние на мировые события в уходящем году.

В 2020 годупобедителями номинации «Человек года» стали президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис. В 2019 году – экоактивистка Грета Тунберг. В 2018 году Time назвал персоной года убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги, а в 2017 году году «человеком года» стали «нарушители молчания»: люди, рассказавшие о сексуальных домогательствах, в том числе активисты движения #MeToo. До этого номинация доставалась в основном политикам. В 2016 году «человеком года» был президент США Дональд Трамп, а в 2007 году – российский президент Владимир Путин.

По версии Forbes, в конце октября Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших. Издание оценивало состояние Маска в $271,3 млрд на момент закрытия рынков 25 октября. Причиной тому стал 13%-ный скачок акций Tesla и более 16 млн опционов на акции Tesla стоимостью $16,1 млрд.