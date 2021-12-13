Защитные чехлы для iPhone 13 pro Макс: новинки, лучшие идеи для подарка в 2021 году

Новое устройство iPhone 13 Pro Max требует качественной защиты ввиду возможного образования царапин и микротрещин на экране. Телефон, сам по себе, ударопрочный, а чтобы обезопасить камеру и дисплей понадобится профессиональный чехол для iPhone. Ниже представлены последние новинки аксессуаров для универсального использования продвинутого смартфона.

1. Мягкий чехол Apple с функцией MagSafe

Чехол предназначен для защиты iPhone 13 Pro Max. Понравится любителям нейтральной классики без лишних отвлекающих атрибутов. Облегающий чехол имеет бархатистую текстуру, а двустороннее прорезиненное изделие вряд ли позволит устройству выскользнуть из рук. Плотное прилегание материала к боковым кнопкам телефона обеспечивает их надежную защиту от сырости и пыли. Ещё одно важное достоинство — хорошая упругость материала. Она дает дополнительную амортизацию боковым сторонам смартфона во время падения. Технология MagSafe позволяет быстро и безопасно зарядить телефон беспроводным устройством. Изделие способствует широкоугольной съемке. Внутренняя поверхность состоит из микрофибры. Это дополнительная защита от внутренних царапин и потёртостей. В линейке представлены сине-голубые, розовые, красно-оранжевые аксессуары на смартфон.

Плюсы

Компактный, легкий, надежный.

Минусы

При ярком освещении на задней крышке заметны следы от пальцев.

2. Spigen Liquid Air — прочный футляр для iPhone 13 Pro Max

Ударопрочный корпус защищает устройство от сотрясения и сколов. Микрорельефная поверхность препятствует случайному выскальзыванию телефона из рук. Отпечатки пальцев и грязевые разводы малозаметны на темном покрытии. Технология «воздушной подушки» отвечает за безопасное падение телефона под разными углами. Современный чехол Pitaka для iPhone 13 Pro Max блокирует удары с разных сторон корпуса, а его цена не превышает 15 долларов.

Плюсы

Высокая ударопрочность.

Минусы

Всего 2 цвета: черный, синий.

3. Защитный корпус с подставкой ESR

Долго держать iPhone в руке бывает утомительно. Особенно, когда приходится много читать или смотреть видео. В нижней части изделия предусмотрен компактный отсек с откидным держателем. Шарнирный механизм регулирует угол наклона устройства до 60 градусов. Технология Air-Guard защищает iPhone с обеих сторон. Приподнятые края боковых панелей чехла оберегают дисплей и камеру от необратимых царапин.

Плюсы

Функциональная подставка, двусторонняя защита.

Минусы

При попадании влаги чехол становится скользким.

4.Кожаный чехол-бумажник Mujjo

Модель для тех, кто привык покупать красивые и функциональные аксессуары. Встроенный слот на обороте чехла служит амортизирующей защитой от ударов. Кроме того, в отсеке свободно размещаются 3 банковские карты или 2-3 свернутые купюры. Корпус телефона со всех сторон защищен благородной зернистой кожей. Защитное изделие с функцией бумажника смотрится роскошно и презентабельно. Чехол представлен в черном, коричневом и тёмно-синем цвете.

Плюсы

Встроенная визитница для 3-х карт, натуральная кожа.

Минусы

Высокая стоимость.

5. Лучший влагостойкий чехол для iPhone 13 с защитой экрана

Для самой продвинутой камеры 2021 года существует особое влагостойкое покрытие. Аксессуар по праву заслуживает внимания, потому как помогает владельцу телефона путешествовать независимо от погоды. Повышенная степень защиты от влаги допускает погружение iPhone в воду на 30-40 минут. Чехол выдерживает падение с 1,5-2-х метровой высоты, защищает смартфон от выбоин и трещин.

Плюсы

Водостойкий, ударопрочный, надежный.

Минусы

Слегка громоздкий.