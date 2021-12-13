В «Книге Бобы Фетта» появится неожиданный персонаж: фанаты озадачены

29 декабря на стриминговой платформе Disney+ состоится премьера «Книги Бобы Фетта». Сериал по «Звездным войнам» планируется как продолжение полюбившегося зрителю «Мандалорца». Фанаты начали замечать несостыковки.

Портал StarWarsNews передает, что в Сеть слили коллекцию игрушечных фигурок с персонажами «Книги Бобы Фетта». Удивлением стало то, что в сериале примет участие и Грогу, более известный как Малыш Йода.

Подвох заключается в том, что сюжет «Мандалорца» закончился тем, что Грогу забрал к себе на обучение Люк Скайуокер. Фанаты переживают, что у полюбившегося малыша что-то пошло не так.