В доме Бен-Гуриона нашли тетрадь, проливающую свет на малоизвестный факт его биографии



Недавно в доме-музее Давида Бен-Гуриона в кибуце Сде-Бокере в Негеве была обнаружена тетрадь, проливающая больше света на малоизвестный факт из биографии первого премьер-министра Израиля.

Тетради почти 80 лет, и в ней Бен-Гурион писал упражнения по древнегреческому языку. Один из отцов-основателей Израиля учил древнегреческий во время второй мировой войны. Он хотел прочесть в оригинале трактат «Государство» Платона, посвященный идеальному государственному устройству.

Это открытие можно было бы назвать «ханукальным чудом» — если бы не сложное отношение первого премьер-министра к религии. Поэтому директор архива Бен-Гуриона, доктор Ади Португаз называет его просто «приятным сюрпризом».

Как спустя 48 лет после смерти Бен-Гуриона был обнаружен новый архивный предмет?

Недавно директором дома-музея Бен-Гуриона была назначена Гиль Шнайдер. По ее руководством сотрудники переписывали и документировали все предметы в доме.

«В шкафах много предметов – домашняя утварь, одежда, документы и многое другое. Одна из самых интересных комнат — это кабинет, — рассказывает она. – Там осталось около 5000 книг, а также записные книжки, письма и рисунки Бен-Гуриона. Одним из наших открытий стала неопознанная тетрадь. Когда мы открыли ее, то обнаружили захватывающий материал».

Ади Португиз замечает, что после смерти Бен-Гуриона тетрадь, скорее всего, осталась лежать в каком-то из шкафов. «Никто не знал о ее существовании, и она была забыта на десятилетия».

В своем дневнике Давид Бен-Гурион упоминал, что начал изучать древнегреческий язык в 1940 году, в Лондоне. Тетрадь с его упражнениями в древнегреческом датирована 1943-1944 годом.

Доктор Габриэль Харитос, гражданин Греции, который в настоящее время проходит в Израиле постдокторантуру, изучил тетрадь Бен-Гуриона. По его словам, израильский лидер в разгар мировой войны изучал труды Фукидида — афинского историка, писавшего о войне между Афинами и Спартой в пятом век до нашей эры.

Давид Бен-Гурион владел нескольким языками. Однажды, когда его спросили о том, какие языки он знает, он ответил:

«Русский, конечно, потому что на нем говорили на моей родине. Иврит, который я выучил у своего дедушки, когда был маленьким, и никогда не переставал учить. Немецкий и латынь, которые я выучил в школе. Греческий, который я выучил во время бомбардировок в Лондоне. Турецкий, который я выучил в университете Салоников и Константинополя. Также французский, который мне пришлось выучить в студенческие годы, потому что в то время в университете не было турецких учебников по юриспруденции – только французские. Я выучил испанский в 1950-х, потому что хотел прочитать «Дон Кихота» на языке оригинала. Также читаю, конечно, по-английски».

Греческая тетрадь Бен-Гуриона скоро будет отсканирована и опубликована на новом сайте архива Бен-Гуриона.