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Умершего героя «Секса в большом городе» пришлось оживить

Умершего героя «Секса в большом городе» пришлось оживить ради денег

Первая серия перезапуска «Секса в большом городе» наделала много шума. По сюжету, после тренировки на велотренажере главный герой сериала мистер Биг умирает от сердечного приступа.

При этом в кадре был тренажер компании Peloton, акции которой рухнули на следующий же день. Производитель спортивного инвентаря был вынужден экстренно принимать меры.

На скорую руку сняли рекламный ролик с актером Крисом Нотом, в котором уверяют, что мистер Биг жив и здоров.

«Он жив», — говорит закадровый голос, после чего начинается описание пользы кардио-упражнений.

13 декабря, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес

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