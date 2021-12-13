Том Холланд рассказал о будущем Человека-паука

Исполнитель главной роли в фильме «Человек-Паук: нет пути домой» Том Холланд прокомментировал распространенную ранее информацию о его участии в дальнейших экранизациях комиксов про супергероя. По словам актера, пока речь может идти только об одном фильме.

«Новая сделка, которая была заключена, основывалась на понимании, что Marvel хотела бы, чтобы я появился в одном из их фильмов. Именно об этом был разговор. Но я не думаю, что все остальное уже совершенно очевидно и может быть описано как. «У меня контракт на три картины с Marvel и контракт на три картины с Sony». Пока это просто открытое обсуждение и открытый диалог между мистером Айгером и мистером Ротманом», — заявил он.

Два джентльмена, на которых ссылается Холланд, — это, конечно же, уходящий генеральный директор Disney (Боб Айгер) и нынешний председатель Sony Pictures Motion Picture Group (Том Ротман). Однако прямыми начальниками актера являются, скорее, Кевин Файги и Эми Паскаль. В своем заявлении Холланд фактически затрагивает хрупкий баланс между двумя крупными студиями, который обеспечивает Человеку-пауку возможность участвовать в совместных проектах и в киновселенной Marvel.

Фильм «Человек-Паук 3: нет пути домой» стартует в прокате в середине декабря 2021 года.