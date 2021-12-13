Создатели нового «Ковбоя Бибопа» рассказали о попытке поймать дух культового аниме

Новый сериал от Netflix «Ковбой Бибоп», все 10 эпизодов которого уже вышли, был изначально в проигрышной ситуации: фанаты классического аниме выступали против киноадаптации.

Тем не менее создатели сериала убеждены, что смогли передать дух оригинальной картины, сообщает Variety. Так, исполнительный продюссер шоу Андре Немек заявил следующее:

«Мы постарались попасть в тон шоу и найти баланс между эмоциональной составляющей оригинального аниме, его забавно-нелепой составляющей и со стилевыми решениями нашего собственного шоу».

Однако, судя по всему, надеждам создателей не сужден оправдаться: в Netflix приняли решение не продлевать сериал на второй сезон. Правда, от идеи экранизаций аниме в сервисе не отказываются: в разработке сразу несколько проектов на основе японских аниме-сериалов.