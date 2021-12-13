Российский рынок рухнул на фоне угрозы санкций

Пережив в ноябре сильнейшее с начала пандемии падение, российский рынок акций не сумел нащупать «дно».Три недели попыток отскока закончились новой распродажей, охватившей бумаги от «голубых фишек» до «второго эшелона» и уронившей фондовые индексы до минимумов за полгода.

На торгах в понедельник индекс МосБиржи, включающий акции 43 крупнейших российских компаний, обвалился на 3,67%, до худшего значения с конца мая — 3618 пунктов.

Индекс РТС упал еще на 4%, а с ноября, когда сообщения о российских танках близ Донбасса заполнили западные СМИ, теряет уже 26%. Четыре месяца роста рынка, или 32 млрд долларов в пересчете на капитализацию, распродажа спалила за пять недель.

«Виновата исключительно политика, она руководит экономикой, — говорит главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Падение <…> связано с опасением обострения внешнеполитических конфликтов, в частности, с Украиной, плюс к этому добавляется возможность появления новых антироссийских санкций, которые могут ударить по банковской системе».

На фоне угроз отключить Россию от SWIFT и ограничить конвертацию рубля, прозвучавших из Вашингтона после саммита Джо Байдена и Владимира Путина, акции госбанков возглавляют гонку вниз. Сбер подешевел на 5% в понедельник и 27% с начала октября Акции ВТБ пережили сильнейшее за полгода падение — на 5,02% — и переписали минимумы с апреля.

Акции «Газпрома» упали на 4,4% после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о несоответствии «Северного потока-2» нормам Евросоюза и невозможности его одобрения в нынешнем виде.

Бумаги «Роснефти» потеряли 4,31%, «Северстали» — 6,81%, «Россетей» — 5,28%, «Акрона» — более 10%.

Изменение геополитической обстановки остается «ключевым фактором для российских активов», констатирует Елена Кожухова, аналитик «Велес Капитала».

Хотя США отказались от санкций против российских олигархов и Nord Stream 2 в проекте оборонного бюджета, разрядки в отношениях не произошло: российские войска остаются близ Донбасса, а российский МИД щедро сыпет угрозами вплоть до ядерной войны.

Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, которые заключаются в том, чтобы подписать документ о непринятии в НАТО Украины и других стран на восточном фланге, «последует военный ответ» и «будет новый виток конфронтации», заявил в понедельник РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Днем ранее Рябков пригрозил США повторением «Карибского кризиса», когда мир висел на волосок от обмена ударами между крупнейшими ядерными державами.

И хотя бытует мнение, что размахивание военной дубиной является лишь переговорной тактикой Кремля, шантаж иногда может зайти слишком далеко. «Россия сейчас находится в таком возбужденном состоянии относительно военных конфликтов, что одно неумное действие или провокация на границе могут стоить рынку многих миллиардов капитализации, и логично уходить в защитные активы, которыми банки и госкомпании ни в коем случае не являются», — говорит Антонов.

То, как падает рынок, наводит на мысль, что российские бумаги продает кто-то очень крупный, отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Не исключено, что на рынок с продажами пришли глобальные инвесторы — об этом свидетельствует тот факт, что динамика снижения усилилась в промежутке с 14-15 часов по московскому времени, указывает главный аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.