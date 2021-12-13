Американский режиссер Пол Томас Андерсон заступился за супергеройские блокбастеры и предложил порадоваться за успех подобных фильмов в прокате. Об этом сообщает The New Yorker.

Кинематографист заявил, что сам предпочитает снимать картины со средним бюджетом, но из-за появления стриминга и обилия лент про супергероев заниматься подобными проектами стало сложнее. Он отметил, что ему самому нравятся блокбастеры про персонажей со сверхспобностями.

«Кажется, сейчас модно задаться вопросом, не испортили ли блокбастеры кинематограф и все такое. Я так не думаю. Мы все переживаем по поводу того, продолжат ли люди ходит в кинотеатры, но знаете, что заставит их вернуться? «Человек-паук». Так что давайте просто порадуемся этому», — сказал он.