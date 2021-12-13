Журнал Time назвал «человеком года» Илона Маска Бойові гранати, 2 тис. набоїв та тротил: СБУ викрила підпільний цех з виготовлення вибухівки поблизу Києва » Премьер Израиля Нафтали Бенет и шейх ОАЭ Мухаммад бен Заид укрепляют дружбу двух стран на почве общей нелюбви к Ирану В Абу-Даби состоялась встреча между премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом и принимаввшим его наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом бен Султаном Аль Нахайяном. Это первый официальный визит израильского премьера в одну из четырех арабских стран, согласившихся начать укреплять связи с Израилем в рамках заключенного в прошлом году при посредничестве администрации Дональда Трампа так называемого Авраамского договора. Ранее две страны уже успели заключить ряд взаимовыгодных торговых соглашений. Израиль продолжает поиск региональных партнеров с тем, чтобы усилить давление на Иран, в ядерной программе которого он усматривает серьезную угрозу. В ОАЭ отчасти разделяют опасения Израиля, но при этом хотели бы улучшения отношений с Ираном. Встречу израильского премьера Нафтали Бенета и принимавшего его у себя во дворце шейха Мухаммада бен Заида, фактического правителя ОАЭ, уже назвали исторической. Визиту предшествовал заключенный более года назад при посредничестве США так называемый Авраамский договор, в рамках которого четыре арабских государства согласились отказаться от продолжавшегося десятилетиями курса на конфронтацию с Израилем и начать выстраивать с ним новые отношения на взаимовыгодной основе. В Абу-Даби, одном из богатейших эмиратов Персидского залива, к этой инициативе отнеслись с энтузиазмом. По словам Бенета, его визит отражает новую реальность, скадывающуюся в регионе. «Израиль, как и ОАЭ, — это региональный торговый центр, — подчеркнул израильской премьер. — И наше сотрудничество открывает беспрецедентные торговые возможности не только для нас, но и для других стран». Действительно, в последние месяцы объем взаимной торговли заметно возрос, достигнув 500 млн долларов (за весь прошлый год он не превышал 125 млн) и, как полагает Бенет, возможности для дальнейшего расширения безграничны. В свою очередь шейх Мухаммад бен Заид в официальном заявлении выразил надежду на укрепление стабильности на Ближнем Востоке и отметил, что визит Бенета будет способствовать укреплению сотрудничества и приведет к дальнейшим позитивным шагам на благо народам двух стран и всему региону. Единственной стороной, выразившей недовольство и разочарование по поводу сближения ОАЭ и Израиля стали палестинцы, у которых с 2014 года не наблюдается никаких дипломатических прорывов в отношениях с Израилем. Иранский вопрос Пока в Вене продолжаются попытки реанимировать ядерную сделку с Тегераном, иранский вопрос продолжает вызывать беспокойство как в Израиле, так и в ОАЭ. Хотя публично Бенет ни словом не обмолвился об Иране с момента своего приезда в Абу-Даби, нет сомнений, что оба лидера обсуждали этот вопрос. Тем более что на этой неделе Эмираты посетит американская делегация, которая намерена предостеречь банки ОАЭ от нарушения санкций в отношении Тегерана. Как пишет израильское издание «Исраэль хайом» со ссылкой на анонимные источники в правительстве, Бенет намеревался поделиться с шейхом Мухамадом разведданными о переброске в регион проиранских боевиков и беспилотников. А в ноябре Израиль предложил создание совместной с арабскими странами Персидского залива системы оброны от Ирана. Как отметил посол Израиля в Эмиратах Амир Хайек, продажи военного оборудования в ОАЭ уже идут. «Израиль сотрудничает с новым другом и новым долгосрочным партнером», — подчеркнул он. Однако источники в военных кругах Израиля уточняют, что речь пока не идет о новейших системах ПВО. Между тем, как сообщает иорданское государственное агентство новостей Петра, в Аммане, под эгидой Арабского института по изучению вопросов безопасности (ACSIS), состоялась тайная встреча представителей Саудовской Аравии и Ирана на уровне экспертов. На этой встрече обсуждались вопросы по укреплению взаимного доверия (Саудовская Аравия и Иран остаются соперниками в борьбе за влияние в регионе), при этом особое внимание было уделено ядерной программе Ирана.