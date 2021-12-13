Макгрегор потребовал титульного боя с Оливейрой Искусственный интеллект, созданный в Оксфорде, заявил, что не будет человечным » Появились первые кадры «Невыносимой тяжести огромного таланта» — комедии, в которой Николас Кейдж сыграл Николаса Кейдж Первые кадры «Невыносимой тяжести огромного таланта» — сатирической комедии с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа «Невыносимая тяжесть огромного таланта» расскажет о том, как Николас Кейдж, чтобы заработать несколько миллионов долларов, отправляется на вечеринку на острове Мальорке, которую в честь своего дня рождения устроил криминальный авторитет Хави. Он большой фанат Кейджа и хранит у себя восковую фигуру актёра, а когда тот приезжает, обсуждает с ним кино — от «Кабинета доктора Калигари» до «Паддингтона 2». Однако Хави не знает, что Кейджа завербовали агенты ЦРУ, которые с помощью актёра пытаются задержать главу преступного мира. Хави сыграл Педро Паскаль («Игра престолов», «Мандалорец»), агента ЦРУ — Тиффани Хэддиш («Холодный расчёт»), агента, который представляет Кейджа, — Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»). Сам Николас Кейдж сыграл две вымышленных версии себя: молодого и зрелого. Первый тизер «Невыносимой тяжести огромного таланта» должны показать 14 декабря. Фильм выпустят 22 апреля 2022 года.