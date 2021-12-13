Порошенко закликав Євросоюз і НАТО надати Україні оборонну летальну зброю: “Нам потрібна ваша солідарність”

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає пресцентр “ЄС”.

“Роками я говорю одне й те саме: нам потрібна єдність держав в ЄС і в НАТО. Крім того, нам потрібна ваша солідарність, тому що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу та демократію”, — зазначив він.

«Нам потрібні санкції проти Росії. Друге — Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО. По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї. Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари. Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті», — сказав Петро Порошенко.

“Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти “Північного потоку-2”. Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. “Північний потік” є проблемою для європейської та глобальної безпеки”, — сказав п’ятий президент.

Він нагадав, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не сприяла подальшому будівництву газопроводу.

“Ангела Меркель була великим дипломатом, великим лідером у Європі. Я захоплююся нею і тим, як вона вела переговори з Путіним у Мінську. Ба більше, це зупинило будівництво трубопроводу навіть без відкритих розмов про це. Будівництво набрало швидкість лише у 2019 та 2020 роках”, — зауважив Порошенко.

П’ятий президент високо оцінив вклад Ангели Меркель у порятунок України протягом важких часів.

“Вона може вважати себе хрещеною матір’ю України. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати їй і всім, хто долучився”, — переконаний він.

Лідер “Європейської Солідарності” підкреслив, що постачання електроенергії може посприяти розгортанню конфлікту.