Новый парень Кардашьян отреагировал на ее окончательный разрыв с Канье Уэстом

Новый возлюбленный Ким Кардашьян, звезда фильма «Король Стейтен-Айленда» Пит Дэвидсон, очень спокойно отреагировал на ее окончательное расставание с экс-супругом Канье Уэстом.

На днях Ким оформила бумаги на отказ от фамилии Уэст и теперь является официально свободной женщиной. При этом Дэвидсон, как сообщает Hollywood Life со ссылкой на инсайдера, положительно и без нервов принимает любые шаги своей пассии.

«Чего бы она ни хотела, он будет за неё. Он [Пит] выступает за то, чтобы люди делали то, что помогает им стать счастливее», — приводит издание слова своего источника.

Слухи о романе Кардашьян и Дэвидсона поползли после того, как бизнесвумен поучаствовала в шоу Satuday Night Live, актером которого является Пит. После съемок в октябре их отношения стали активно обсуждаться в таблоидах на фоне новостей о разводе Ким с Канье.