Німеччина заблокувала поставки зброї в Україну через НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО, незважаючи на попередження США про можливе розширення агресії та нове вторгнення Росії.

Про це інформує Мілітарний.

За словами міністра, Берлін минулого місяця наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць та антиснайперських систем через агентство НАТО із закупівель, пише Financial Times.

Але згодом Німеччина пом’якшила свою позицію щодо антидронових засобів, визнавши цю зброю нелетальною.

З огляду на блокування Німеччиною закупівель летального обладнання, Олексій Резніков повідомив, що Україна буде вести переговори про закупівлю зброї через двосторонні угоди з союзниками, зокрема Сполученими Штатами, Великою Британією, Литвою та Францією.

За уточненням видання, позиція нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем поки що невідома. Мінекономіки Німеччини, що відповідає за затвердження експорту зброї чи накладання вето, відмовилося від коментарів.