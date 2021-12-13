МИД Великобритании призвал ЕС отказаться от российского газа на фоне военной эскалации Кремля.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс высказалась за снижение зависимости Европы от российских энергоносителей.

«Нам совершенно необходимо сократить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии по сокращению зависимости от стран с нерыночными экономиками, сокращению зависимости от враждебных акторов, мы должны гарантировать, что свободный мир в состоянии обладать стратегической независимостью, в которой он нуждается для того, чтобы выжить и процветать», — заявила она в субботу в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

«Я хочу работать совместно с нашими германскими, французскими, итальянскими партнерами и, на самом деле, со всем Евросоюзом, чтобы гарантировать, что свободные демократические страны могут иметь альтернативу поставкам российского газа. Я думаю, что это очень важно», — добавила глава британского МИД.

Она также заметила, что любое негативное развитие украинского сценария сделает более сложной задачу запуска газопровода «Северный поток — 2». «Я думаю, что движение вперед в этом вопросе (запуска газопровода ) в случае агрессии, которую мы видим со стороны России в отношении Украины, будет проблемой», — выступила с утверждением Трасс.

Она также не исключила введения новых санкций против РФ в этом случае. «Что касается угроз Украине, то, конечно, мы смотрим, что еще мы можем сделать. Мы работаем с одинаково мыслящими с нами партнерами, чтобы гарантировать, что если какие-то действия будут предприняты [в отношении Украины], то настанут суровые экономические последствия», — сказала глава Форин оффиса.