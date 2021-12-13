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Макгрегор потребовал титульного боя с Оливейрой

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор: ну и когда я подерусь с Чарльзом Оливейрой?

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор дал понять, что намерен провести поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом он написал в Twitter.

33-летний ирландец намерен восстановиться после травмы и вернуться к выступлениям в легком весе. Макгрегор потребовал поединок за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с бразильцем Оливейрой.

«Ну и когда я подерусь с Оливейрой?» — написал Макгрегор в Twitter. Бразилец удерживает пояс чемпиона организации в легком весе.

На UFC 269 Оливейра впервые защитил чемпионский пояс. Он досрочно одержал победу над претендентом, американцем Дастином Порье. Бразилец выиграл удушающим приемом.

Макгрегор получил травму в третьем бою против Порье в июле этого года. В конце первого раунда ирландец сломал ногу. Возвращение Макгрегора ожидается весной 2022-го. Сразу ряд бойцов выразили готовность встретиться с ним в октагоне UFC. Среди них есть Макс Холлоуэй, Майкл Чэндлер, а также Хамзат Чимаев.

13 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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