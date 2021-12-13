Лечение наркозависимости после рецидивов

Наркотическая зависимость — это серьезная болезнь, которая негативно сказывается не только на физическом состоянии организма, но и на психологическом здоровье человека. Своими силами вылечить наркозависимость могут лишь единицы. Устойчивая психоэмоциональная привязка к регулярному стимулированию головного мозга в совокупности с разрушительным воздействием наркотиков на внутренние органы не могут быть нивелированы народными средствами и запретительной терапией без профессиональной наркологической помощи. Даже если человек некоторое время сохраняет режим трезвости самостоятельно (без медикаментозной и психологической помощи), в большинстве случаев это заканчивается рецидивом. Рекомендуется обращаться в специализированное медучреждение при первых признаках возможности срыва и возвращения к деструктивному поведению. Вы можете оформить вызов нарколога на дом в «Первой Наркологической Клинике» в любое удобное время, стационар работает круглосуточно.

Почему наркозависимые срываются и возвращаются к употреблению наркотиков

Даже после длительного лечения в стационаре с последующей реабилитацией и социальной адаптацией человек может сорваться и вернуться к употреблению наркотических веществ по следующим причинам:

психологический дискомфорт из-за одиночества и нехватки общения

непонимание со стороны окружающих

безденежье и потеря работы

отсутствие хобби и любимого дела (избыток свободного времени)

давление со стороны старых знакомых (с которыми вместе употребляли наркотики)

некачественная наркологическая помощь (незаконченный курс без психологической работы).

После рецидива необходимо обращаться в наркологическую клинику для прохождения специального курса восстановления. Можно заказать выезд врача на дом для проведения интервенции и убеждения наркозависимого продолжить лечение в стационаре (если он отказывается ехать в медучреждение). Не затягивайте с обращением в клинику, ведь последствия срыва для здоровья (физического и психологического) могут быть необратимыми. Часто после возвращения к приему наркотиков происходят передозировки и осложнения в работе внутренних органов.

Нужна ли повторная реабилитация в стационаре?

Ошибочно считать бессмысленным повторное обращение к врачам при срыве после лечения в стационаре. Лечение наркомании — это длительный процесс, который невозможно выполнить с гарантией результата уже после первого обращения к наркологу. При соблюдении всех рекомендаций и желании пациента вернуться к нормальной жизни шансы на стабильную трезвую установку значительно возрастают. Но даже при рецидиве после длительного отказа от наркотических веществ не стоит отчаиваться и бросать попытки восстановиться. Опыт многих наркозависимых показывает, что достичь цели вполне возможно, если иметь внутреннее осознанное желание вылечиться от наркомании. Также не стоит заниматься самолечением, лучше обращаться в специализированную клинику «Первая Наркологическая Клиника» https://1narcolog.ru к врачам с профильным образованием и опытом работы со сложными пациентами.