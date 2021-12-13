Курс турецкой лиры рухнул до исторического минимума

На момент написания новости курс доллара достиг 14,3 лиры (плюс 3,3 процента). Эксперты связывают это с ожидаемым новым снижением учетной ставки центробанком страны.

Падение лиры продолжается с начала 2021 года из-за политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В феврале доллар стоил 6,9 лиры, с тех пор турецкая валюта обесценилась почти на 120 процентов, более чем вдвое. С марта по август ключевая ставка в стране не менялась и была 19 процентов. На следующих трех заседаниях ЦБ она снизилась до 15 процентов.

Заключительное заседание в этом году Центробанк проведет 16 декабря. В конце ноября Эрдоган заявил, что ключевая ставка вновь упадет. Он также рассказал об иноагентах, стремящихся заставить его отказаться от действующего экономического курса.