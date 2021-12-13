Команда фильма Ржавчина поддержала Алека Болдуина, считая его невиновным в трагедии

25 членов съемочной группы вестерна подписали письмо в поддержку условий труда на проекте.

Американский актер и продюсер Алек Болдуин опубликовал в Instagram письмо команды фильма Ржавчина, в котором члены съемочной группы защищают проект на фоне гибели оператора Галины Хатчинс.

«Описание съемок Ржавчины как безалаберной, опасной и эксплуататорской работы ошибочны и отвлекают от самого важного – памяти о Галине Хатчинс и необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии», – говорится в заявлении команды, которое подписали 25 человек.

Авторы указали, на площадке царил «высокий моральный дух», а график работы и заработная плата были справедливыми и соответствовали ожиданиям.

Отметим, что такую позицию поддерживают не все участники съемочного процесса. Ранее специалист по свету Сергей Светной и помощница режиссера Мэми Митчелл подали гражданские иски, обвиняя Болдуина и других продюсеров в халатности и несоблюдении правил техники безопасности.

Напомним, 21 октября во время съемок одной из сцен фильма Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико Болдуин выстрелил из пистолета, в котором оказался боевой патрон, ранив оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу.

В итоге Галина скончалась от полученных травм, а Джоэла в тяжелом состоянии доставили в больницу.