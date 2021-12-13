Ким Кардашьян наняла музыканта вместо будильника

Ким Кардашьян владеет огромным количеством бизнес-проектов, а потому с деньгами у нее проблем нет. На днях бывшая жена Канье Уэста решила сделать необычный подарок своим детям.

Ким наняла музыканта Филиппа Корниша, который обязан по утрам играть на пианино вместо будильника. Миссия артиста продлится до конца декабря.

Кардашьян поделилась видео, на котором Корниш уже приступил к своей работе.