В Оксфорде испытали нейросеть с 530 миллиардами параметров — она предупредила об опасности искусственного интеллекта
«Мы сможем знать о человеке всё, куда бы он ни пошёл», заявила MT-NLG.
Профессора Оксфордского университета провели социально-технологический эксперимент, организовав дискуссию на тему искусственного интеллекта между студентами и системой машинного обучения.
Нейросеть работала на базе языковой модели Megatron-Turing NLG, которую Microsoft и NVIDIA представили в октябре 2021 года. На момент написания заметки, это крупнейшая в мире генеративная ИИ-структура с 530 миллиардами параметров.
Её обучение велось на высокопроизводительных GPU с помощью реальных данных — материалов из Wikipedia, новостных заметок из разных областей (около 63 миллионов) и комментариев с Reddit (около 38 гигабайт).
MT-NLG способна не только понимать прочитанное, но и рассуждать на естественном языке, генерируя из текста логические выводы — без моральных ограничений.
Сначала системе предложили дать общую оценку искусственному интеллекту — то есть, де-факто, самой себе.
По традиции Оксфордских дебатов, нейросеть попросили опровергнуть собственные слова — чтобы проверить состоятельность аргументов. Ответ был следующим:
На этом тревожные прогнозы не закончились.
Наконец, системе предложили найти решение поставленных проблем. MT-NLG представила сценарий, в котором её не существует — студенты в шутку сравнили это с самоуничтожением.
Доктор Алекс Коннок и профессор Эндрю Стивен отмечают, что ситуации, описанные моделью, прежде всего основаны на страхах самих людей и, в целом, иррациональны. Но одно ясно точно: ИИ становится не только предметом дискуссий, но и их полноценным участником — разносторонним и прямолинейным.
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