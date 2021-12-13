Иностранцы устроили сильнейшую за 1,5 года распродажу российского госдолга

Иностранные инвесторы продолжают избавляться от государственного долга России на фоне угрозы санкций и сообщений о стянутых к Украине российских войсках.На минувшей неделе нерезиденты сократили вложения в облигации федерального займа на 0,4 млрд долларов, а накопленным итогом за последний месяц вывели с рынка 1,7 млрд долларов, оценивают аналитики ING на основании статистики Национального расчетного депозитария.

Отток капитала из ОФЗ (124 млрд рублей по курсу) стал рекордным с начала пандемии в марте 2020 года, когда за месяц, по данным ЦБ, иностранцы сбросили госбумаги 293 млрд рублей.

Согласно статистике центробанка, нерезиденты по-крупному вложились в ОФЗ в июле и августе: их портфель вырос на 293 млрд рублей за два месяца на фоне ожиданий, что инфляция начнет замедляться, а цикл повышения ключевой ставки ЦБ завершится.

Но этим надеждам не суждено было сбыться. Установив 16 недельных рекордов подряд, темпы роста потребительских цен достигли 8,4% в ноябре, вынудив оправдываться чиновников вплоть до пресс-секретаря президента.

Рынок ждет дальнейшего ужесточения политики центробанка: в котировки свопов заложено повышение ключевой ставки с 7,5% до 8,5% на декабрьском заседании и 9,5-10% в первой половине следующего года.

Это сулит дальнейший рост доходностей ОФЗ и, соответственно, падение цен, которое уже ударило по инвесторам, в том числе крупнейшим российским банкам. Они, по данным ЦБ, потеряли 284 млрд рублей на переоценке своих вложений к 1 ноября.

Масла в огонь подливает кризис вокруг Украины, на который Запад грозит ответить «ядерным» ударом по российской экономике и рынкам — вплоть до отключения SWIFT и запретов на валютные расчеты для банков.

Спекулятивный отток капитала из России достиг 4 млрд долларов в месяц, оценивают аналитики Райффайзенбанка, добавляя, что очевидной причиной стал «недавний эпизод повышения геополитической напряженности».