«Идет борьба демократического мира с Россией»: Гройсман объяснил, почему невозможен референдум о статусе Донбасса

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что никакие переговоры с Россией и референдумы на тему целостности страны невозможны.

Он подчеркнул, что Украина — унитарное государство и «должна отстаивать свою целостность». По словам Гройсмана, это особенно важно сейчас, на фоне «борьбы демократического и авторитарного миров», где РФ представляет собой авторитарный мир, пишет «Интерфакс-Украина».

Как считает политик, российское руководство и президент Владимир Путин «боятся демократии, честных выборов и верховенства права».

«Он боится, чтобы люди выходили на улицу и высказывали свои мысли. Он это будет подавлять. И он опасается того, что Украина будет интегрироваться в Европейский союз — так, как это предусмотрено нашей конституцией», — объяснил экс-премьер.