Режиссер Пол Томас Андерсон заступился за супергеройские блокбастеры Ким Кардашьян наняла музыканта вместо будильника » Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» из-за «подрыва демократии» в Африке Евросоюз включил в санкционный список частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Решение приняли без обсуждения главы министерств иностранных дел стран ЕС. Ограничительные меры коснулись четырех юридических и трех физических лиц. Также в «черный список» включены «лица, препятствующие демократизации Мали». Отмечается, что санкции вступят в силу течение дня, когда будут опубликованы в официальном журнале ЕС. Ранее ограничения против российской ЧВК из-за «подрыва демократической передачи власти» в Мали и других странах Африки анонсировал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он заявил, что Брюссель введет экономические санкции в отношении российских наемников в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде.