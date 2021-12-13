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Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» из-за «подрыва демократии» в Африке

Евросоюз включил в санкционный список частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер».

Решение приняли без обсуждения главы министерств иностранных дел стран ЕС. Ограничительные меры коснулись четырех юридических и трех физических лиц. Также в «черный список» включены «лица, препятствующие демократизации Мали».

Отмечается, что санкции вступят в силу течение дня, когда будут опубликованы в официальном журнале ЕС.

Ранее ограничения против российской ЧВК из-за «подрыва демократической передачи власти» в Мали и других странах Африки анонсировал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он заявил, что Брюссель введет экономические санкции в отношении российских наемников в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде.

13 декабря, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости, Россия

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