Евросоюз ввел санкции против базирующихся в Сирии российских компаний

Европейский союз ввел санкции против трех российских компаний — «Велада», «Меркурий», «Евро полис» — за разведку и добычу ресурсов в Сирии. Об этом пишет издание Daily Sabah по итогам заседания Европейской комиссии.

Как отмечает Daily Sabah, ЕС вводят меры против российских компаний, базирующихся не только в Сирии, но также в Ливии и на Украине. Считается, что они связаны с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Под санкции также попали восемь физических лиц.

Как отмечает «Интерфакс», по версии представителей Брюсселя, ООО «Евро полис» заключило ряд контрактов с правительством Сирии, согласно которым властям страны отходит 25 процентов денежных поступлений от эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, захваченных ЧВК Вагнера. В свою очередь, ООО «Велада» и ООО «Меркурий» тоже получили разрешение разрабатывать месторождения в Сирии.