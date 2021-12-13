Эль Фаннинг сыграет знаменитую модель Playboy Дороти Страттен

Эль Фаннинг и Сет Роген готовы поучаствовать в проекте-долгострое «Чиппендейлс» (Chippendales), который продюсер Дэвид Пермут разрабатывает вот уже два десятилетия (в 2009-м за постановку фильма едва не взялся Тони Скотт). Фильм расскажет о взлете и падении Сомена «Стива» Банерджи — выходца из Индии, который открыл в Лос-Анджелесе клуб «Чиппендейлс», ставший в 1980-е невероятно популярным благодаря мужскому стриптизу. Командовать на съемочной площадке будет Крэйг Гиллеспи («Круэлла», «Я, Тоня»).

Чтобы обойти конкурентов, Банерджи нанял профессионального хореографа из Нью-Йорка Ника Де Нойю, который вывел танцевальные номера в «Чиппендейлс» на новый уровень. Популярность клуба росла, деньги текли рекой, но крепчала и паранойя Банерджи. Не желая делиться барышами с Ником, Стив заказал убийство хореографа. Выйдя сухим из воды, Банерджи спустя несколько лет прибег к услугам того же киллера, чтобы устранить конкурентов-англичан, но на этот раз попался и предпочел длительному тюремному заключению самоубийство.

Стива Банерджи сыграет Дев Патель. Рогену предлагают роль Ника Де Нойи. Фаннинг изобразит знаменитую модель Playboy и начинающую актрису Дороти Страттен, принимавшую активное участие в раскрутке клуба до тех пор, пока ее муж, фотограф Пол Снайдер, с которым она разорвала отношения, не убил ее, впоследствии покончив с собой. Дороти было всего 20 лет.