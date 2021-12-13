Джонсон лично предупредил Путина о серьезных последствиях из-за агрессии против Украины

Россию ожидают серьезные последствия, если она продолжит дестабилизирующие действия в отношении Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Reuters, британский премьер предупредил, что шаги против украинской сторон станут стратегической ошибкой. Политик подчеркнул приверженность Лондона территориальной целостности и суверенитету Украины.

По словам представителя Даунинг-стрит, Джонсон выразил озабоченность наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг рассказал, что Европейский союз внимательно следит за ситуацией на украинской границе и готов к жесткому ответу в случае определенных действий России. Министр указал на необходимость деэскалации, подкрепленной действиями с обеих сторон и общей линией Евросоюза.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано также заявил, что ЕС поддержит Украину перед лицом любой агрессии. «ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году», — заключил он.