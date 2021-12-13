Дубай первым в мире полностью перешел на электронный документооборот

Правительство эмирата Дубай объявило о полном отказе от бумажного документооборота. Отныне, согласно заявлению наследного принца эмирата шейха Хамдана бин Мухаммеда бин Рашида аль-Муктама, Дубай стал первым в мире государственным субъектом, полностью перешедшим на «цифру».

«Сегодняшний день знаменует начало нового этапа на пути Дубая по оцифровке жизни во всех ее аспектах — пути, основанном на инновациях, творчестве и нацеленности на будущее», — цитирует слова шейха Хамдана местное агентство новостей Wam.

Реализация программы перехода на электронный документооборот началась в 2018 году. Завершить ее планировали к отмечаемой в этом году 50-й годовщине основания ОАЭ.

Переход на «безбумажное управление» осуществлялся в пять этапов. Причем уже на первых двух от бумаги отказались такие крупные и важные министерства и ведомства, как полиция, таможенная служба, Управление дорог и транспорта, Управление электроэнергетики и водоснабжения, Департамент экономического развития.

На сегодняшний день на цифровой документооборот полностью переведены все 45 государственных учреждений эмирата.

С момента внедрения безбумажной стратегии четыре года назад, по данным агентства, удалось суммарно сэкономить 336 млн бумажных листов, 14 млн рабочих часов, что в денежном эквиваленте составляет 1,3 млрд дирхамов (примерно 353,8 млн долларов).

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