Бирманские женщины рассказали об издевательствах в тюрьмах военной хунты

В тюрьмах Мьянмы (Бирмы) женщин пытают, сексуально унижают и грозят изнасиловать, рассказали Би-би-си пять активисток, арестованных за участие в протестах против военного переворота.

Генералы, много лет правившие Мьянмой, не признали итоги всеобщих выборов в ноябре 2020 года, на которых победили сторонники демократии, и 1 февраля 2021 года устроили путч. К власти пришел главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин, известный как сторонник дружбы с Россией.

Граждане ответили массовыми протестами, которые армия жестоко подавила.

Согласно данным на 8 декабря, собранным международной неправительственной организацией Ассоциация помощи политзаключенным, были убиты 1318 человек, среди них 93 женщины. Аресту подверглись около 10200 бирманцев, в том числе свыше двух тысяч женщин. Восемь женщин скончались в заключении, из них четверо, по имеющимся сведениям, были замучены.

До 2011 года, когда в стране начался постепенный переход к демократии, похищения людей и пытки были обычной практикой военных режимов, но теперь, как утверждают правозащитники, ситуация хуже, чем когда-либо.

Активистка Ен Со Май пробыла в заключении почти полгода. Первые десять дней она находилась в следственной тюрьме, где, по ее словам, подвергалась пыткам и сексуальному унижению.

Однажды утром, когда Со Май рисовала плакаты для очередного митинга, ее арестовали и затолкали в военный фургон.

«Были уже ночь, когда меня привезли в неизвестное мне место, — сообщила она Би-би-си. — Мне завязали глаза, обходить предметы приходилось на ощупь, а конвоиры смеялись надо мной».

В кабинете арестованную стали допрашивать, за каждый не понравившийся ответ ее били бамбуковой палкой и почему-то особенно интересовались деталями ее интимной жизни.

Один из невидимых следователей пригрозил: «Знаешь, что бывает здесь с женщинами? Их насилуют, а потом убивают».

Затем с Со Май стянули футболку и начали хватать руками за голое тело.

Наконец повязку с глаз сняли, и она увидела, что один из ее мучителей перезаряжает револьвер.

Импровизированные тюрьмы

По словам эксперта по Мьянме из организации Human Rights Watch Мэнни Маун, военные используют для содержания и допросов арестованных разные временные помещения, в том числе армейские казармы и пустующие общественные здания.

Эту информацию подтвердила Би-би-си мьянманский адвокат, попросившая не называть ее имени по соображениям безопасности. Она сказала, что представляла в судах нескольких женщин, которые также жаловались на издевательства и пытки во время допросов.

«Одну из моих клиенток задержали по ошибке, приняв за другого человека. Когда она сказала об этом, ей не поверили и стали бить по голеням металлическим прутом, пока она не потеряла сознание», — сообщила она Би-би-си.

Затем ту женщину перевели в другой центр для допросов, где неизвестный офицер заявил, что отпустит ее, если она с ним переспит.

Собеседница Би-би-си добавила, что судебная система Мьянмы абсолютно непрозрачна, и адвокаты, подобные ей, мало что могут.

«Мы пытаемся опротестовывать [содержание под стражей и методы допросов] и слышим в ответ, что все законно и что следователи действуют в рамках полученных ими приказов», — говорит она.

У Би-би-си нет возможности получить подтверждение рассказа Со Май из независимых источников, но мы пообщались с другими бывшими заключенными, которые говорили примерно то же самое.

«Меня заставили больше часа непрерывно показывать три пальца [жест, символизирующий в Мьянме сопротивление], а охранник в это время дергал меня за волосы», — рассказала одна из них.

Другая женщина, прошедшая через центр временного содержания в городе Шве Пью Тар, говорит: «Девушек по одной уводили из камеры, и некоторые возвращались с расстегнутыми или оторванными пуговицами на одежде».

Опровержения властей

Би-би-си обратилось к заместителю министра информации военного правительства генерал-майору Зо Мин Туну с просьбой прокомментировать рассказ Со Май. Он ответил, что все это домыслы и пыток в Мьянме не существует.

Ранее в этом году в интернете распространилось фото заключенной со следами сильных побоев на лице, первоначально опубликованное бирманскими военными. Она и сейчас остается в тюрьме по обвинению в хранении оружия.

Мы спросили генерала Мин Туна, почему его коллеги даже не пытаются скрывать подобные факты, и как это согласуется с его словами об отсутствии пыток.

«Такое случается при задержании». — ответил он.

Одиночное заключение

Права человека нарушаются не только в секретных тюрьмах.

Активистка в возрасте около пятидесяти лет (назовем ее госпожой Лин) рассказала Би-би-си, что провела сорок с лишним дней в одиночной камере в тюрьме Инсейн в крупнейшем городе страны Янгоне.

У госпожи Лин все это время не было с собой ничего, кроме одежды, в которой ее привели, в том числе необходимых лекарств. За время заключения она сильно ослабла.

«Я лежала в темноте и думала, что скоро умру, — говорит она. — Иногда из соседних камер доносились крики, и я думала -кого там бьют?»

В один из дней в ее камеру вошел офицер в сопровождении нескольких женщин-военнослужащих, который снял ее на видео. Женщина пыталась пожаловаться на условия содержания, но это было бесполезно.

Мэнни Маун из Human Rights Watch утверждает, что в женские камеры, рассчитанные максимум на сто человек, набивают по пятьсот. Из-за недостатка места заключенным приходится спать по очереди.

У них также нет средств гигиены, что является нарушением одного из основных прав, говорит она.

Женщина, побывавшая в центре задержания в городе Шве Пью Тар, говорит, что заключенных там отправляли в душ лишь на седьмой день после ареста, хотя у одних были незажившие раны, а у других критические дни.

Со Май в октябре вышла на свободу по амнистии вместе с примерно пятью тысячами заключенных.

«Я понимаю, что могу в любой момент снова там оказаться или вообще погибнуть, но я хочу сделать что-то для моей страны и продолжу борьбу», — говорит она.