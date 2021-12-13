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Алла Пугачева снялась в садо-мини-платье из кожи

Алла Пугачева снялась в садо-мини-платье из кожи, но поклонникам оно не понравилось. Максим Галкин сфотографировал 72-летнюю Аллу Пугачеву в черном кожаном мини-платье

Внешний вид певицы Аллы Пугачевой на новой фотографии удивил поклонников. Соответствующие снимок и комментарии появились на странице российского телеведущего и юмориста Максима Галкина в Instagram.

72-летняя знаменитость снялась в образе черного цвета: кожаном мини-платье с молнией и поясом, высоких сапогах и коротких перчатках. «Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — подписал Галкин пост, который набрал больше 707 тысяч лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид исполнительницы в комментариях. Одни выразили свое восхищение. «Шикарная красотка!», «Отлично выглядит! Так стильно, модно, молодежно! Долгих лет жизни и крепкого здоровья!», «Даже не верится, что женщина так может преобразиться рядом с настоящим мужчиной», «Как всегда на высоте!» — хвалили фанаты.

Другие сочли, что Пугачева оделась не по возрасту. «Ну нельзя молодиться. Надо соответствовать, а этого наша великая певица, увы, не умеет», «Юбку чуть до колен — было бы отлично, а так смешно», «Бедная 72-летняя девочка в коротеньком платьице потеряла чувство меры», «Бабушка в подростковой одежде», — негодовали они.

13 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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