 
 
  »

Звезду «Игры в кальмара» унизил репортер

Выяснилось, что западная пресса мало что знает о Южной Корее.

Звезду «Игры в кальмара» унизил репортер

Ли Джон-джэ стал всемирно известной звездой после роли в нашумевшем сериале «Игра в кальмара». Актер появился на красной дорожке в Нью-Йорке, но общение с журналистами не обошлось без конфуза.

Один из репортеров спросил у актера, каково ему было в одно утро проснуться звездой. Проблема в том, что на родине Ли Джон-джэ уже довольно давно является популярнейшим актером.

«Я совсем не обиделся. У вас просто не было возможности посмотреть корейские фильмы и сериалы. Сам факт того, что о нас узнали только после «Игры в кальмара», стал для нас огромным толчком к желанию развиваться», — цитирует актера портал JJ.

За свою карьеру Ли Джон-джэ снялся почти в 40 фильмах и сериалах, а начинал свой творческий путь как модель.

12 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  