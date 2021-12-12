Звезду «Игры в кальмара» унизил репортер

Выяснилось, что западная пресса мало что знает о Южной Корее.

Ли Джон-джэ стал всемирно известной звездой после роли в нашумевшем сериале «Игра в кальмара». Актер появился на красной дорожке в Нью-Йорке, но общение с журналистами не обошлось без конфуза.

Один из репортеров спросил у актера, каково ему было в одно утро проснуться звездой. Проблема в том, что на родине Ли Джон-джэ уже довольно давно является популярнейшим актером.

«Я совсем не обиделся. У вас просто не было возможности посмотреть корейские фильмы и сериалы. Сам факт того, что о нас узнали только после «Игры в кальмара», стал для нас огромным толчком к желанию развиваться», — цитирует актера портал JJ.

За свою карьеру Ли Джон-джэ снялся почти в 40 фильмах и сериалах, а начинал свой творческий путь как модель.