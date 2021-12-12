Ученые назвали необходимое для защиты от омикрона количество доз Pfizer

Люди, сделавшие прививку двумя дозами вакцины Pfizer около полугода назад, практически не обладают защитой от штамма COVID-19 омикрон, в то время как вакцинировавшиеся третьей, бустерной прививкой, защищены от вируса. Об этом пишут СМИ, со ссылкой на результаты исследования, проведенного в крупнейшем израильском медицинском центре имени Хаима Шибы.

Исследование базировалось на изучении сыворотки работников медцентра, привитых вакциной Pfizer. Испытуемых разделили на две группы по количеству полученных доз препарата. В одной группе оказались работники, вакцинированные двумя компонентами Pfizer около полугода назад и имеющие право на третью дозу, но еще не получившие ее; во второй — получившие бустерную дозу.

«Люди, которые получили вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против омикрона. Но хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита», — говорится в исследовании.

Медики сравнивали способность антител в крови представителей этих двух групп нейтрализовать штаммы омикрон и дельта. Отмечается, что две дозы Pfizer по-прежнему защищают от дельта-варианта. При этом защитная способность бустерной дозы против омикрона существенно ниже. «Мы еще не знаем, уменьшится ли эта защита со временем, мы проверим это позже, и это то, над чем мы сейчас работаем», — заключили в медцентре.