Ученые нашли вещество в коже человека, которое отталкивает постельных клопов

Американские и итальянские ученые выдвинули гипотезу, объясняющую, почему постельные клопы, питающиеся человеческой кровью и живущие в спальне, не остаются непосредственно на хозяине, как вши.

Всему виной вещества, выделяемые человеческой кожей, — так называемые триглицериды, являющиеся основным компонентом поверхностной жировой липидной пленки, сообщает Scientific Reports.

В ходе экспериментов, которые вместе с коллегами проводили Судип Гайру и Захари ДеВризу с кафедры энтомологии Кентуккийского университета, выяснилось, что хотя запахи человеческой кожи, углекислый газ и тепло привлекают голодных клопов, выделения и жиры на самой коже людей клопам все же не нравятся и не дают им подолгу задерживаться на своих хозяевах.

Постельные клопы (Cimex lectularius) — кровососущие насекомые, обитающие в непосредственной близости от человека. Они распространились по всему миру и принадлежат к числу самых неистребимых паразитов, населяя дома, гостиницы, сараи, клетки с домашними животными и птичники.