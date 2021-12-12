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Тизер «Фантастических тварей 3» встретили в штыки

Тизер «Фантастических тварей 3» встретили в штыки — все просто, там нет Джонни Деппа.

Warner Bros. смогли выкатить новое видео почти на три минуты, однако новым «Фантастическим тварям» в ролике отведено только 20 секунд. Но даже их хватает, чтобы разочароваться.

Джуд Лоу в роли Альбуса Дамблдора о чем-то говорит, Эдди Редмэйн в роли Ньюта Скамандера куда-то бежит, а Мадса Миккельсена в лице Грин-де-Вальда почему-то все носят на руках — содержание краткое, но и длительность тизера очень мала. Собственно, претензий больше всего именно к Мадсу.

Миккельсен будто играет не могущественного злого волшебника, а… самого себя, беспокоятся зрители. Грима не видно и близко, зловещая ухмылка — ровно такая же, как в Ганнибале или фильмах Marvel, а потому за Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» фанатам франшизы откровенно страшно.

«Верните Джонни Деппа!», «Я надеялся, что Мадса как-то кастомизируют, как сделали с Деппом», «После этого тизера даже в кино идти расхотелось», — сокрушаются фанаты в Twitter.

12 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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