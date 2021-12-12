Первые кадры нового фильма Гая Ричи произвели фурор

Совсем скоро в киноэкраны выйдет новое творение невероятного Гая Ричи под названием «Операция «Фортуна»: искусство побеждать». Премьера фильма запланирована на 21 января 2022 года.
Главную роль в шпионском триллере исполнит британский секс-символ Джейсон Стэйтем, а компанию ему составят Обри Пласа, Джош Гарнетт, Хью Грант и другие актеры. Съемки фильма начались осенью 2020 года, и уже меньше чем за 2 месяца его покажут в кинотеатрах.
Накануне в сети появились первые кадры, где можно увидеть звезд фильма.
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Сюжет ленты
В новом фильме Гая Ричи покажут историю голливудской звезды Дэнни Франческа (агента МИ-6), который помогает шпиону Орсону Форчюнгу остановить торговца оружием – миллиардера Грега Симмондса. Главного героя нанимает международная служба разведки «Пять глаз», которая дала задание остановить тех, кто стоит за продажей смертельного оружия нового поколения.
Сценаристом фильма стал Ричи вместе с Айвеном Аткинсоном и Марном Дэвисом. Съемки «Операции «Фортуна» происходили в турецкой Анталье и Катаре и закончились 20 марта 2021 года. Стоит добавить, что кадры из нового фильма весьма понравились в инстаграме издания, поскольку получи в разы больше одобрений и комментариев, чем в других заметках. Наибольший ажиотаж вызвала у людей актриса Обри Пласа, сыгравшая одну из главных ролей фильма.
Любимец Ричи
Отметим, что Джейсон Стэйтем является любимцем Гая Ричи, ведь он исполнил в главные роли в таких фильмах, как:
«Гнев человеческий»;
«Револьвер»;
«Большой куш»;
«Карты, деньги и два дымящихся ствола».
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