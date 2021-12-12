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Определена опасная недельная доза алкоголя, ведущая к развитию рака кишечника

Американские ученые определили, какой объем алкогольных напитков в неделю повышает риск развития рака. Об этом пишет издание Daily Express.

Специалисты пришли к выводу, что употребление четырех и более порций алкогольных напитков в неделю связано с повышенным риском развития онкологии. При этом вероятность развития заболевания увеличивается с повышением количества употребляемого спиртного.

Более того, у умеренно пьющих мужчин риск возникновения рака кишечника выше, чем у женщин.

Точную причину развития подобного вида онкологии ученые определить не могут, отмечая лишь, что определенные факторы приводят к пагубному для организма процессу.

12 декабря, 2021 | Category: Наука, Новости

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