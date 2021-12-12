Официально: Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака с Канье Уэстом и возвращение девичьей фамилии

Кажется, в новый год 41-летняя Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу и едва ли не главный инфлюенсер в мире, войдет официально свободной женщиной: по информации портала TMZ, она подала документы на расторжение брака с 44-летним рэпером Канье Уэстом и просит восстановить ее девичью фамилию.

Пара рассталась в феврале, но в США бракоразводный процесс может длиться годами, и до официального расторжения брака было еще далеко. Сейчас же Ким обратилась в суд, чтобы отделить вопросы опеки над детьми и имущества, которые еще предстоит решить в рамках процесса, от вопроса ее семейного положения, который юридически можно закрыть уже сейчас. Препятствий для этого нет, поэтому после подписи судьи Ким официально станет разведенной женщиной и вернет себе свою девичью фамилию, отказавшись от части своей нынешней фамилии — Уэст. От нее, к слову, как, в общем-то, и от имени, отказался и сам Канье — с недавних пор он просит называть его Йе (Ye).

Ожидается, что вопросы опеки и имущества Ким и Канье урегулируют мирно, поскольку у них есть брачный договор, в котором прописаны все детали. Оба хотят совместную опеку над детьми, их у пары четверо: восьмилетняя Норт, шестилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалм.

Весь прошлый год Ким и Канье пытались спасти брак и пересматривали свои приоритеты, а после расставания не спешили ставить точку в этой истории. Канье неоднократно публично умолял Ким вернуться к нему, каялся в прошлых ошибках и посвящал ей песни. Ким публичных заявлений не делала, но ее часто видели вместе с бывшим супругом (и даже в свадебном платье) — пока, образно говоря, на сцену не вышел Пит Дэвидсон. 28-летний резидент скетч-шоу Saturday Night Live, актер, сценарист и ловелас с внушительным списком звездных имен (от Арианы Гранде до Кейт Бекинсейл) — новый бойфренд Ким, и пара уже не скрывает своих отношений.

Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян на шоу Saturday Night Live

Новость о том, что Ким собирается официально оформить развод, появилась на следующий день после того, как Канье Уэст в очередной раз публично обратился к Ким с просьбой вернуться к нему. Это произошло во время совместного концерта Канье и Дрейка в Лос-Анджелесе, где, исполняя трек Runaway, Канье произнес следующее:

Мне нужно, чтобы ты бежала ко мне прямо сейчас. Речь о тебе, Кимберли.

Похоже, Ким действительно бежит — только не к Канье, а от него.