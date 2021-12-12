Немец убил свою семью из-за поддельного сертификата о вакцинации

В Германии в городе Кенигс-Вустерхаузен 40-летний мужчина убил жену и троих детей в возрасте четырех, восьми и десяти лет, а затем покончил с собой.

Прокурор Гернот Бантлеон рассказал, что трупы троих девочек — четырех, восьми и десяти лет —, а также их родителей обнаружили 4 декабря. На телах погибших криминалисты нашли огнестрельные ранения.

Глава семейства опасался ареста после того, как работодатель супруги узнал, что у нее поддельный сертификат о вакцинации. Как сообщили судебные органы, пара боялась, что у них могут отобрать детей.

Сообщается, что в доме было обнаружено огнестрельное оружие, которое, возможно, послужило орудием убийства. Однако уточняется, что ни у кого из взрослых членов семьи не было лицензии на оружие.

Издание Deutsche Welle в ноябре сообщало, что в Германии расследуют не менее 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19. При этом значительное число фальсифицированных документов остается вне поля зрения правоохранительных органов.