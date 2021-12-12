Комета Леонарда максимально сблизилась с Землей и будет видна до середины декабря

Комета Леонарда, которую именуют C/2021 A1, достигла сегодня максимального сближения с Землей и будет доступна для наблюдений невооруженным глазом до середины декабря.

«Она будет видна в течение часа-двух сразу после захода Солнца и по утрам с 05:00 или с 06:00 мск и до восхода Солнца», — в пресс-службе центрального планетария.

Напомним также, ранее, когда комета подлетала к Земле, астрономы утверждали, что сближение этого небесного тела с Землей будет уникальным событием, потому что данный объект больше никогда не приблизится к нашей планете.