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Комета Леонарда максимально сблизилась с Землей и будет видна до середины декабря

Комета Леонарда, которую именуют C/2021 A1, достигла сегодня максимального сближения с Землей и будет доступна для наблюдений невооруженным глазом до середины декабря.

«Она будет видна в течение часа-двух сразу после захода Солнца и по утрам с 05:00 или с 06:00 мск и до восхода Солнца», —  в пресс-службе центрального планетария.

Напомним также, ранее, когда комета подлетала к Земле, астрономы утверждали, что сближение этого небесного тела с Землей будет уникальным событием, потому что данный объект больше никогда не приблизится к нашей планете.

12 декабря, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости

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