IMDb назвал главный фильм года

Главный кинорейтинг мира IMDb начал подводить итоги 2021 года. В числе прочего отмечены самые популярные фильмы за последние 12 месяцев. В основу рейтинга было положено количество просмотров страниц той или иной кинокартины на сайте или в приложении сервиса.

Несмотря на очередной виток экспансии комиксных империй DC и Marvel, в этом году авторским блокбастерам удалось отстоять свои позиции: первое место удержала за собой «Дюна» Дени Вильнева. Блокбастер снят по роману Фрэнка Герберта о безграничном человеческом потенциале, получившем своё развитие в будущем.

Тем не менее хитовым кинокомиксам от Disney и Warner Bros. также удалось войти в тройку: второе место заняла новая версия «Отряда самоубийц», а на третьем расположились «Вечные», сообщает рейтинг.

Отдельно стоит отметить «Лигу справедливости Зака Снайдера», занявшую в списке пятую строчку. Фильм имеет крайне непростую историю: в период съемок погибла дочь Снайдера и он ушел из проекта. Под давлением студии материалы были перемонтированы другим режиссером и получившийся фильм вызвал негативную реакцию как у критиков, так и у зрителей.

Последние, однако организовали всемирный флешмоб с требованием выпустить в прокат фильм с авторским видением Снайдера. Спустя много месяцев студия все же решила пойти на уступки и легендарный блокбастер увидел свет.