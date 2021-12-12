Десятки людей погибли в результате торнадо в нескольких штатах США

Десятки людей погибли в результате серии торнадо, пронесшихся в пятницу вечером в нескольких штатах США. Обычно такие стихийные бедствия и обширные разрушения наблюдаются весной.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сказал местной телекомпании WLKY, что по меньшей мере 50 человек «вероятно» погибли, добавив, что он ожидает, что количество жертв вырастет. Бешир объявил чрезвычайное положение, задействовал национальную гвардию Кентукки и развернул в районах бедствия полицию штата.

По словам Бешира, сразу после торнадо более 56 тысяч человек в Кентукки остались без электричества.

В Эдвардсвилле, штат Иллинойс, полиция сделала заявление в Фейсбуке, что «суровое погодное явление» привело к «частичному обрушению здания» на складе Amazon и что в настоящее время проводится спасательная операция.