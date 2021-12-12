Байден допустил отправку войск в страны НАТО для защиты от атак России

США может отправить войска в восточные страны НАТО, чтобы защитить их от возможной атаки РФ. Об этом, как сообщает РБК, заявил во время брифинга президент США Джо Байден.

«Нам придется отправить больше войск США и НАТО на восточный фланг в страны „Бухарестской девятки“, где на нас лежит священная обязанность защищать их от любых атак России», — отметил он.

По его словам, планов отправлять военных непосредственно на Украину у него никогда не было.

Байден добавил, что президент РФ Владимир Путин заплатит «ужасную цену» в случае «вторжения» России в Украину.

Ранее Путина спросили о «вторжении на Украину» во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Путин отметил, что Россия «проводит миролюбивую внешнюю политику». Но, продолжил он, РФ «вправе обеспечивать свою безопасность… в среднесрочной и отдаленной перспективе». По словам Путина, эти вопросы Москва обсуждает «со всеми партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена».

7 декабря прошли переговоры двух лидеров в видеоформат. Байден заявил Путину, что передвижения российских войск у западных границ носят «угрожающий» характер. Путин в ответ подчеркнул, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у ее рубежей.