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Зрители могут не увидеть новую часть «Джеймса Бонда»

Зрители могут не увидеть новую часть «Джеймса Бонда»: названа причина

Фанаты могут не дождаться выхода нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде. Создатели задумались над тем, чтобы переформатировать существующую франшизу. Если эти планы сбудутся, Джеймс Бонд перестанет существовать в своем привычном образе.

Источник издания Daily Mail рассказал журналистам, что компания планирует превратить Джеймса Бонда в медиафраншизу, которая будет похожа на кино Marvel.

«Пока еще рано. Но мы рассматриваем приквелы, основанные на серии книг Чарли Хигсона «Молодой Бонд»», — сказал источник издания.

Однако британская компания Eon Productions, владеющая правами на фильмы о Джеймсе Бонде, выступает против этой идеи.

«Они хотят сохранить агента 007 исключительно как киноблокбастер, который уже приносит огромные деньги. Дополнительные доходы могут сделать его еще более прибыльным», — передает медиа.

11 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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