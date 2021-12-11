Зрители могут не увидеть новую часть «Джеймса Бонда»

Фанаты могут не дождаться выхода нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде. Создатели задумались над тем, чтобы переформатировать существующую франшизу. Если эти планы сбудутся, Джеймс Бонд перестанет существовать в своем привычном образе.

Источник издания Daily Mail рассказал журналистам, что компания планирует превратить Джеймса Бонда в медиафраншизу, которая будет похожа на кино Marvel.

«Пока еще рано. Но мы рассматриваем приквелы, основанные на серии книг Чарли Хигсона «Молодой Бонд»», — сказал источник издания.

Однако британская компания Eon Productions, владеющая правами на фильмы о Джеймсе Бонде, выступает против этой идеи.