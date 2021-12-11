Зеленский упрекнул Европу в создании «культа России»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что европейские страны сами создают «культ России», когда постоянно говорят о том, какое это мощное государство. Такое мнение украинский лидер высказал в интервью телеканалу 1+1.

«Я об этом откровенно говорил и нашим европейским коллегам. Они все говорят: Россия очень мощная. Она сильна. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь этих вызовов. (…). А потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет», — цитирует УНИАН Зеленского.

«Мы сами постоянно так делаем. Мы сами постоянно создаем культ», — добавил он.

При этом президент Украины считает, что нельзя нагнетать ситуацию по поводу наступления войск РФ.