Юрий Горбунов рассказал, что у него общего с коалой из мультфильма «Пой-2»

Уже совсем скоро на широкие экраны Украины выйдет вторая часть анимационного фильма «Пой«.

Дублировать анимационных героев будут телеведущий 1+1, ведущий шоу «Голос страны» Юрий Горбунов, певица Анна Добрыднева, блогер Валерия Дидковская и певица и инфлюэнсер Диана Глостер.

Так, Юрий Горбунов уже во второй раз перевоплотился в Бастера Муна – коалу из мультфильма «Пой-2». Что в «Голосе», что в анимационной комедии Горбунов является ведущим популярного певческого шоу.

Его герой – упорный, изобретательный, а еще он неисправимый оптимист. По словам Юрия – это самая большая их общая черта.

«Мой персонаж чрезвычайно добр и всегда открыт к новым приключениям, что импонирует мне в нем. Он до конца отстаивает свою мечту, чем вдохновляет и показывает, что даже когда перед тобой закрываются все двери, но ты не покидаешь попытки их открыть, рано ли поздно все получится. И хотя у Бастера иногда возникает желание опустить руки, он находит в себе силы и заряжает своей безудержной энергией других», — рассказал Горбунов.

Голосом певицы Анны Добрыдневой снова заговорит безудержная Эш:

«Я обожаю свою героиню и очень по ней соскучилась, поэтому возвращение к роли для меня настоящий праздник! Эш страстная, эмоциональная и очень талантливая. Она – несравнимая рокерша. А еще во второй части моя панкушная малая принимает немало важных решений, заставляющих многих героев анимации иначе посмотреть на мир. Это очень мне импонирует в ней. Кажется, будто мы прошли этот путь вместе».

Анна Добрыднева даже поделилась историей, заставившей ее плакать во время записи: «Во второй части есть момент, когда Эш поет в долгожданном дуэте с Лео Левинсом, которого в оригинале озвучил солист группы U2 – Боно. Еще с юных лет я восхищалась и вдохновлялась его творчеством. Так что, когда Эш и Лео пели на сцене, я словно сама выступала с Боно!».

Диана Глостер дебютировала в дубляже анимации в роли новой героини – яркой Порша – и с поставленной задачей справилась фантастически.

Для блогерши и певицы Валерии Дидковской роль стала первым большим опытом дубляжа: «Моя героиня Нуши во многом похожа на меня: она эмоциональна, невероятно положительна и открыта новому. А еще мы обе не представляем жизнь без танца. Уверена, Нуши изрядно поразит каждого и станет новой любимицей зрителей».

Смотрите «Пой-2» с 30 декабря в кинотеатрах.