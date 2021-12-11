В новом фильме Нолана необычное пополнение

Грядущий блокбастер от одного из главных режиссеров современности Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о жизни создателя ядерной бомбы обрастает новыми подробностями.
К и без того внушительному касту картины (уже задействованы Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Эмили Блант и Киллиан Мёрфи) присоединилась новая партия звезд первой величины. Поработать под руководством Нолана предстоит Рами Малеку, исполнившего роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская Рапсодия», а также Флоренс Пью — новой звезде Киновселенной Marvel.
Как передает The Hollywood Reporter, в студии Universal, ответственной за проект, заявили следующее:
«Это эпический триллер, погружающий аудиторию в захватывающую и парадоксальную судьбу загадочной личности, поставившей мир на грань уничтожения, ради его спасения».
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