 
«  
  »

В новом фильме Нолана необычное пополнение

Шпионка и Меркьюри: в новом фильме Нолана пополнение

Грядущий блокбастер от одного из главных режиссеров современности Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о жизни создателя ядерной бомбы обрастает новыми подробностями.

К и без того внушительному касту картины (уже задействованы Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Эмили Блант и Киллиан Мёрфи) присоединилась новая партия звезд первой величины. Поработать под руководством Нолана предстоит Рами Малеку, исполнившего роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская Рапсодия», а также Флоренс Пью — новой звезде Киновселенной Marvel.

Как передает The Hollywood Reporter, в студии Universal, ответственной за проект, заявили следующее:

«Это эпический триллер, погружающий аудиторию в захватывающую и парадоксальную судьбу загадочной личности, поставившей мир на грань уничтожения, ради его спасения».

11 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  