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В Беларуси перебои с мукой и хлебом

В Беларуси перебои с мукой и хлебом высокого качества. В связи с этим правительство ввело временный запрет на вывоз муки из страны

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Правительство Белоруссии выпустило постановление, согласно которому введен временный запрет на вывоз из страны муки из мягкой пшеницы и спельты за пределы страны. Оно опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Запрещена к вывозу мука, как произведенная в Белоруссии, так и в других странах. Нельзя вывозить товар как за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, так и в государства-члены ЕАЭС.

Временный запрет будет действовать три месяца, и вступает в силу после его официального опубликования.

11 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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